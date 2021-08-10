Встреча Карпина и Дзюбы прошла конструктивно

Беседа главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы прошла конструктивно, сообщает телеграм-канал «Рашен Football».

Игрок и тренер забыли прошлые обиды, при этом вызов в сборную Дзюбе не гарантирован.

Ранее стало известно, что Карпин встретился с Дзюбой. Специалист общался с футболистом около двух часов. Встреча произошла в петербургском ресторане L’Terrasa. Карпин также поговорил с другими игроками «Зенита» из обоймы национальной команды: Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым. С Дзюбой Карпин общался после всех, разговор с ним оказался самым долгим.

Карпин ранее встречался с футболистами ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Валерий Карпин после встречи с тремя игроками «Спартака» ранее ответил на вопрос о возможности разговора с Артёмом Дзюбой. «Посмотрим, может быть, а может, нет», — сказал он. В прошлом у Дзюбы и Карпина были конфликты.