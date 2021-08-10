«Бенфика» — «Спартак»: составы команд на матч отбора Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Спартака» на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Бенфика»: Влаходимос, Лукас Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Гонсалвеш, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци, Рафа Силва, Рамуш.



«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0.



И для «Спартака», и для «Бенфики» эта стадия стала первой в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.