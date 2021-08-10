Слуцкий: почему «Рубин» не подписал Месси? У нас Самоха есть

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в «Инстаграме» ответил подписчику на предложение подписать Лионеля Месси.

«Месси почему не подписали? У нас Самоха есть. Зачем нам Месси?» — ответил Слуцкий.

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня успешно прошёл медицинский осмотр для «Пари Сен-Жермен». По информации источника, в ближайшее время аргентинский футболист прибудет в отель, чтобы урегулировать все технические моменты, касающиеся перехода в «ПСЖ». Завтра, 11 августа, Месси проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня.