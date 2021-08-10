Форвард Адеми объяснил решение перейти в «Химки»

Новичок «Химок» нападающий Кемаль Адеми поделился впечатлениями от перехода в подмосковный клуб.



«Отличные эмоции, я счастлив! Я впервые в России, и я не могу дождаться первой тренировки. Про Россию я знаю только то, что здесь бывает очень холодно. Про лигу также знаю немногое. Когда я выступал за «Базель», в Лиге Европы мы играли с «Краснодаром» — это сильная команда. Остальное мне предстоит узнать через игры.



Мы общались и с тренерским штабом, обсуждали возможный переход. До этого консультировался со своим агентом по выбору команды, лиги. Считаю, что в «Химках» собралась отличная молодая команда с талантливыми футболистами. У клуба есть хорошие шансы, чтобы удивить в этом году. В прошлом сезоне у меня было не так много игрового времени. Решил, что пора что-то менять и переход в «Химки» — наилучший вариант», — приводит слова Адеми пресс-служба «Химок».

Новость по теме «Химки» заключили контракт с форвардом «Фенербахче»