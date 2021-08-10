Артём Дзюба провёл вечер с известными российскими актёрами
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» опубликовал фотографию с российскими актёрами Викторией Толстогановой, Анатолием Белым и Максимом Лагашкиным.
«Спасибо большое за прекрасный вечер и великолепную компанию! Было очень классно и смешно! Максим Вадимович, вы великолепны!» — написал Дзюба.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с Артёмом Дзюбой. Специалист общался с футболистом около двух часов. Встреча произошла в петербургском ресторане L’Terrasa. Карпин также поговорил с другими игроками «Зенита» из обоймы национальной команды: Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым. С Дзюбой Карпин общался после всех, разговор с ним оказался самым долгим.
Новость по темеКарпин в Петербурге встретился с Дзюбой
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