Артём Дзюба провёл вечер с известными российскими актёрами

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» опубликовал фотографию с российскими актёрами Викторией Толстогановой, Анатолием Белым и Максимом Лагашкиным.

«Спасибо большое за прекрасный вечер и великолепную компанию! Было очень классно и смешно! Максим Вадимович, вы великолепны!» — написал Дзюба.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с Артёмом Дзюбой. Специалист общался с футболистом около двух часов. Встреча произошла в петербургском ресторане L’Terrasa. Карпин также поговорил с другими игроками «Зенита» из обоймы национальной команды: Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым. С Дзюбой Карпин общался после всех, разговор с ним оказался самым долгим.