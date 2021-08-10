Карпин рассказал о встрече с Дзюбой и другими игроками «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал встречу с футболистами «Зенита».
«Встреча была в том же формате, как и с другими кандидатами в сборную до этого. Встречался с Далером Кузяевым, Андреем Мостовым, Вячеславом Караваевым и Артёмом Дзюбой. Со всеми ребятами говорил около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артёму — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча прошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее — поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно.
Конфликт с Дзюбой? Всё, что было до этого, уже неважно. Надо смотреть вперёд. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день. То же самое, к слову, я говорил на пресс-конференции по случаю назначения тренером сборной», — приводит слова Карпина «Рейтинг Букмекеров».
- 10 августа 2021
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