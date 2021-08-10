Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд показал свою любимую кружку. На ней изображён блогер Хасбик

Холанд показал свою любимую кружку. На ней изображён блогер Хасбик
Комментарии

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в сториз «Инстаграма» опубликовал фотографию своей любимой кружки.

На ней изображён дагестанский блогер Хасбик.

Хасбулла Магомедов, или просто Хасбик, — известный блогер из Дагестана. Он родился с необъяснимым диагнозом, из-за которого в свои 18 лет выглядит как ребёнок. Рост Хасбика составляет 93 сантиметра, вес — 18 килограммов.

Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021