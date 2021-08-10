Холанд показал свою любимую кружку. На ней изображён блогер Хасбик

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в сториз «Инстаграма» опубликовал фотографию своей любимой кружки.

На ней изображён дагестанский блогер Хасбик.

Хасбулла Магомедов, или просто Хасбик, — известный блогер из Дагестана. Он родился с необъяснимым диагнозом, из-за которого в свои 18 лет выглядит как ребёнок. Рост Хасбика составляет 93 сантиметра, вес — 18 килограммов.

Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.