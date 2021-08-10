Гол Головина помог «Монако» обыграть «Спарту» и выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Монако» встречался с пражской «Спартой». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 50-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монако» Желсон Мартинш. Через 6 минут преимущество монегасков упрочил российский хавбек Александр Головин. На 78-й минуте полузащитник «Спарты» Давид Карлссон сократил отставание в счёте. На 81-й минуте хавбек «Монако» Софьян Диоп установил итоговый счёт.



Первая встреча команд завершилась победой «Монако» со счётом 2:0. Таким образом, «Монако» прошёл в раунд плей-офф турнира, где сыграет с донецким «Шахтёром».



В другом матче тура «Мидтьюлланн» встречался с ПСВ. Игра, прошедшая на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге, завершилась победой нидерландской команды со счётом 1:0. ПСВ вышел в следующую стадию турнира.