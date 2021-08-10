«ПСЖ» представил Лионеля Месси

«Пари Сен-Жермен» официально представил нападающего Лионеля Месси. Парижане опубликовали видео с аргентинцем в футболке с номером 30.

Месси ранее успешно прошёл медицинский осмотр для «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что в ближайшее время аргентинский футболист должен прибыть в отель, чтобы урегулировать все технические моменты, касающиеся перехода в «ПСЖ». Завтра, 11 августа, Месси проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня.



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