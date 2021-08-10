«Бенфика» — «Спартак»: Жоау Мариу открыл счёт

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу открыл счёт в ответном матче 3-го квалификационного раунда со «Спартаком».

На 57-й минуте Рафа Силва протащил лиссабонскую атаку в штрафную, далее отыграл чуть правее на Диогу Гонсалвеша, тот вернул мяч Рафе, удар которого спартаковцы заблокировали, но отскок получился прямо на ногу Мариу — и он уже поразил цель.

Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслуживает английская бригада судей во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Четвёртый рефери — Дэвид Кут.



В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0.



И для «Спартака», и для «Бенфики» эта стадия стала первой в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.