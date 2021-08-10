«Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче и вылетел из Лиги чемпионов

В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу открыл счёт в матче. На 57-й минуте Рафа Силва протащил лиссабонскую атаку в штрафную, далее отыграл чуть правее на Диогу Гонсалвеша, тот вернул мяч Рафе, удар которого спартаковцы заблокировали, но отскок получился прямо на ногу Мариу — и он уже поразил цель. Второй гол «Бенфики» забил Роман Яремчук.
Встречу обслуживала английская бригада судей во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Четвёртый рефери — Дэвид Кут.
В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0. «Бенфика» прошла в стадию плей-офф квалификации, где сыграет с ПСВ.
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