Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче и вылетел из Лиги чемпионов

«Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче и вылетел из Лиги чемпионов
Комментарии

В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу открыл счёт в матче. На 57-й минуте Рафа Силва протащил лиссабонскую атаку в штрафную, далее отыграл чуть правее на Диогу Гонсалвеша, тот вернул мяч Рафе, удар которого спартаковцы заблокировали, но отскок получился прямо на ногу Мариу — и он уже поразил цель. Второй гол «Бенфики» забил Роман Яремчук.

Встречу обслуживала английская бригада судей во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Четвёртый рефери — Дэвид Кут.

В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0. «Бенфика» прошла в стадию плей-офф квалификации, где сыграет с ПСВ.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
10 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Мариу – 57'   2:0 Жиго – 90+2' (автогол)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021