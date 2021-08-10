Президент «ПСЖ»: Месси не скрывал желания завоёвывать трофеи. Наши амбиции идентичны

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в парижский клуб.



«Я рад, что Лионель Месси присоединился к «ПСЖ». Мы рады приветствовать Месси с семьёй в Париже. Он не скрывал своего желания продолжать совершенствоваться на высоком уровне и завоёвывать трофеи. Амбиции клуба, безусловно, идентичны. Приход Месси в «ПСЖ» подтверждает успех нашей команды. Вместе с прекрасным тренером и его командой «ПСЖ» войдёт в историю», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба парижского клуба.

Сегодня, 10 августа, Месси заключил контракт с «ПСЖ», рассчитанный на два года. Соглашение включает в себя опцию продления ещё на один сезон. Завтра, 11 августа, аргентинский нападающий проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».