«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы

Московский «Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы УЕФА после вылета из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч красно-белые проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2).



Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдет 27 августа в Стамбуле. Начало церемонии — в 14:00 мск. В жеребьевке будут участвовать 32 клуба. Среди них команды, которые получили прямые путевки в эту стадию, победители раунда плей-офф Лиги Европы, шесть команд, вылетевших в раунде плей-офф Лиги чемпионов и четыре команды, которые вылетели в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Первый тур группового этапа пройдёт 16 сентября.

В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.