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«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы

«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы
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Московский «Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы УЕФА после вылета из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч красно-белые проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2).

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдет 27 августа в Стамбуле. Начало церемонии — в 14:00 мск. В жеребьевке будут участвовать 32 клуба. Среди них команды, которые получили прямые путевки в эту стадию, победители раунда плей-офф Лиги Европы, шесть команд, вылетевших в раунде плей-офф Лиги чемпионов и четыре команды, которые вылетели в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Первый тур группового этапа пройдёт 16 сентября.

В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.

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