«Зенит» — единственный российский клуб, который сыграет в групповом этапе ЛЧ в этом сезоне
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В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бенфика» обыграла московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.
Первая игра, прошедшая в Москве 4 августа, завершилась победой лиссабонского клуба с аналогичным счётом — 2:0. «Бенфика» прошла в стадию плей-офф квалификации турнира, где сыграет с эйндховенским ПСВ.
Таким образом, «Зенит» стал единственным клубом из России, который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Напомним, санкт-петербургский клуб стал чемпионом страны по итогам прошлого сезона.
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 августа в Стамбуле (Турция).
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