Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» потроллил «Спартак» после вылета москвичей из Лиги чемпионов

«Зенит» потроллил «Спартак» после вылета москвичей из Лиги чемпионов
Комментарии

Пресс-служба «Зенита» в англоязычном «Твиттере» потроллила «Спартак» после вылета москвичей из квалификации Лиги чемпионов.

«Футбол, который пошёл не по плану», — говорится в сообщении петербуржцев.

В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу открыл счёт в матче. На 57-й минуте Рафа Силва протащил лиссабонскую атаку в штрафную, далее отыграл чуть правее на Диогу Гонсалвеша, тот вернул мяч Рафе, удар которого спартаковцы заблокировали, но отскок получился прямо на ногу Мариу — и он уже поразил цель. Второй гол «Бенфики» записали на защитника красно-белых Самуэля Жиго.

В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0. «Бенфика» прошла в стадию плей-офф квалификации, где сыграет с ПСВ.

Новость по теме
«Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче и вылетел из Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021