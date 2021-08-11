Роналдиньо отреагировал на переход Месси в «ПСЖ»

Известный бразильский экс-футболист Роналдиньо отреагировал на переход 34-летнего звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси во французский «Пари Сен-Жермен».
«Выступление в «ПСЖ» было радостью для меня, теперь я счастлив видеть в футболке этого клуба моего друга. Лео, пусть у тебя будет также много моментов радости! Отличный звёздный состав. Я чувствую запах чемпионов!» — гласит пост Роналдиньо в «инстаграме».
Вчера, 10 августа, Месси заключил контракт с «ПСЖ», рассчитанный на два года. Соглашение включает в себя опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, аргентинский нападающий проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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