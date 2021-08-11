«Мне так грустно за Лео». Хави – об уходе Месси из «Барселоны»

Бывший известный футболист «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», отреагировал на уход из каталонского клуба аргентинского форварда Лионеля Месси, ставшего игроком французского «Пари Сен-Жермен».
«Мне так грустно за Лео. Жалко видеть, что он и клуб не смогли найти решения. Я знаю, что Лео хотел остаться, но, в конце концов, эту ситуацию не удалось разрешить.
Единственное, что я могу сказать сейчас, это то, что я буду очень по нему скучать. Мне даже трудно представить Месси в футболке, отличной от футболки «Барселоны». Это печально как для самого Лео, так и для клуба, особенно из-за его реакции на прощальной пресс-конференции», — цитирует Хави Goal.
Вчера, 10 августа, Месси заключил контракт с «ПСЖ», рассчитанный на два года. Соглашение включает в себя опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, аргентинский нападающий проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
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