Альбиоль – о предстоящем Суперкубке УЕФА с «Челси»: надо будет изрядно потрудиться

35-летний испанский защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль рассказал об ожиданиях от встречи с лондонским «Челси» за Суперкубок УЕФА.

«Возможно, нам придётся терпеть 90 минут, но мы хотим порадовать болельщиков и вернуться домой ради жителей Вильярреала с трофеем. Хотим расти всей командой, хотим играть в финалах против лучших европейских клубов, и это прекрасная возможность. Надо будет изрядно потрудиться. Впереди у нас участие в Лиге чемпионов, так что мы прогрессируем. Постараемся победить и одновременно получить от матча удовольствие», – цитирует Альбиоля пресс-служба УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» состоится сегодня, 11 августа в 22:00 мск на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Синие являются обладателями трофея Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Победителем Лиги Европы стала «жёлтая субмарина».