«Сан-Паулу» Ригони сыграл вничью с «Палмейрасом» Адриано в 1/4 финала Кубка Либертадорес

В первом матче четвертьфинального бразильского противостояния Кубка Либертадорес «Сан-Паулу» на своём поле принимал «Палмейрас». Матч завершился со счётом 1:1. В составе хозяев на 54-й минуте первый мяч забил Луан Сантос, а через 20 минут Патрик де Паула сравнял счёт.

Добавим, в составе «Сан-Паулу» выступал экс-игрок «Зенита» аргентинец Эмилиано Ригони, отыгравший весь матч, а за «Палмейрас» на 59-й минуте вышел бразильский экс-форвард «Спартака» Луис Адриано.

Ответный матч с участием этих команд пройдёт 18 августа.

В других четвертьфиналах между собой сыграют «Олимпия» (Парагвай) – «Фламенго» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Флуминенсе» (Бразилия) – «Барселона» (Эквадор).