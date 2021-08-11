«Сан-Паулу» Ригони сыграл вничью с «Палмейрасом» Адриано в 1/4 финала Кубка Либертадорес
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В первом матче четвертьфинального бразильского противостояния Кубка Либертадорес «Сан-Паулу» на своём поле принимал «Палмейрас». Матч завершился со счётом 1:1. В составе хозяев на 54-й минуте первый мяч забил Луан Сантос, а через 20 минут Патрик де Паула сравнял счёт.
Добавим, в составе «Сан-Паулу» выступал экс-игрок «Зенита» аргентинец Эмилиано Ригони, отыгравший весь матч, а за «Палмейрас» на 59-й минуте вышел бразильский экс-форвард «Спартака» Луис Адриано.
Ответный матч с участием этих команд пройдёт 18 августа.
В других четвертьфиналах между собой сыграют «Олимпия» (Парагвай) – «Фламенго» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Флуминенсе» (Бразилия) – «Барселона» (Эквадор).
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