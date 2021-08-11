«Между пиццей и раками выбор очевиден»: «Ростов» опубликовал ролик с Баштушем

В аккаунте футбольного клуба «Ростов» в «Твиттере» появилось видео, на котором вернувшийся в команду ангольский защитник Баштуш делает гастрономический выбор в пользу варёных раков. Также на столе перед игроком стоят итальянские блюда.

«Выбор очевиден», – говорится в описании к посту.

Видео можно посмотреть в аккаунте ФК «Ростов» в «Твиттере».

Баштуш перешёл в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. В розыгрыше чемпионата Италии сезона-2019/2020 он провёл за римский клуб 16 матчей, в которых забил один гол и получил четыре жёлтые карточки. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии. Последний сезон защитник провёл в саудовском клубе «Аль-Айн».

В составе «Ростова» Баштуш выиграл Кубок России и стал серебряным призёром чемпионата страны.