«Между пиццей и раками выбор очевиден»: «Ростов» опубликовал ролик с Баштушем
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В аккаунте футбольного клуба «Ростов» в «Твиттере» появилось видео, на котором вернувшийся в команду ангольский защитник Баштуш делает гастрономический выбор в пользу варёных раков. Также на столе перед игроком стоят итальянские блюда.
«Выбор очевиден», – говорится в описании к посту.
Видео можно посмотреть в аккаунте ФК «Ростов» в «Твиттере».
Баштуш перешёл в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. В розыгрыше чемпионата Италии сезона-2019/2020 он провёл за римский клуб 16 матчей, в которых забил один гол и получил четыре жёлтые карточки. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии. Последний сезон защитник провёл в саудовском клубе «Аль-Айн».
В составе «Ростова» Баштуш выиграл Кубок России и стал серебряным призёром чемпионата страны.
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