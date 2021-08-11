Месси – игрок «ПСЖ», «Спартак» вылетел из ЛЧ, а Карпин встретился с Дзюбой. Главное к утру

Лионель Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен», московский «Спартак» в квалификации ЛЧ проиграл «Бенфике», а главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с Артёмом Дзюбой – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «ПСЖ» представил Лионеля Месси.
2. «Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче и вылетел из Лиги чемпионов.
3. Карпин в Петербурге встретился с Дзюбой.
4. Гол Головина помог «Монако» обыграть «Спарту» и выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
5. «Ланс» поборется с «Селтиком» за форварда «Спартака» Понсе.
6. Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Александра Бублика.
7. «Химки» заключили контракт с форвардом «Фенербахче».
8. Лионель Месси прокомментировал переход в «ПСЖ».
9. Холанд показал свою любимую кружку. На ней изображён блогер Хасбик.
10. Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Торонто, где сразится с Карацевым.
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