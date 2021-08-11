Месси – игрок «ПСЖ», «Спартак» вылетел из ЛЧ, а Карпин встретился с Дзюбой. Главное к утру

Лионель Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен», московский «Спартак» в квалификации ЛЧ проиграл «Бенфике», а главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с Артёмом Дзюбой – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «ПСЖ» представил Лионеля Месси.

2. «Спартак» проиграл «Бенфике» в ответном матче и вылетел из Лиги чемпионов.

3. Карпин в Петербурге встретился с Дзюбой.

4. Гол Головина помог «Монако» обыграть «Спарту» и выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

5. «Ланс» поборется с «Селтиком» за форварда «Спартака» Понсе.

6. Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Александра Бублика.

7. «Химки» заключили контракт с форвардом «Фенербахче».

8. Лионель Месси прокомментировал переход в «ПСЖ».

9. Холанд показал свою любимую кружку. На ней изображён блогер Хасбик.

10. Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Торонто, где сразится с Карацевым.