«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются игроком «Боруссии» М Закарией
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Игрок мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, 24-летним швейцарским полузащитником интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Известно, что трансфер может состояться в летнее окно.
В минувшем сезоне Закария провёл 32 матча за «Боруссию», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн. Закария перешёл в немецкий клуб в 2017 году. Ранее он выступал за швейцарские «Янг Бойз» и «Серветт». В сборную Швейцарии полузащитник вызывается с 2016 года.
В прошедшем чемпионате Англии «Тоттенхэм» занял седьмое место, «Арсенал» – восьмое, а «Эвертон» остановился на 10-й строчке.
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