«Дженоа» ведёт переговоры с защитником Мустафи

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может перейти в чемпионат Италии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, с игроком ведёт переговоры «Дженоа», клуб готов предложить немцу 4-летнее соглашение. Стороны в ближайшее время обсудят последние детали сделки, после чего заключат контракт.

Концовку минувшего сезона Мустафи провёл в «Шальке». В чемпионате Германии игрок выходил на поле 13 раз и забил один гол. Ранее футболист выступал за английский «Арсенал», испанскую «Валенсию» и итальянскую «Сампдорию». В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира в 2014 году в Бразилии, а также Кубок конфедераций в 2017 году в России.