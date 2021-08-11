«Дженоа» ведёт переговоры с защитником Мустафи
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может перейти в чемпионат Италии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, с игроком ведёт переговоры «Дженоа», клуб готов предложить немцу 4-летнее соглашение. Стороны в ближайшее время обсудят последние детали сделки, после чего заключат контракт.
Концовку минувшего сезона Мустафи провёл в «Шальке». В чемпионате Германии игрок выходил на поле 13 раз и забил один гол. Ранее футболист выступал за английский «Арсенал», испанскую «Валенсию» и итальянскую «Сампдорию». В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира в 2014 году в Бразилии, а также Кубок конфедераций в 2017 году в России.
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