Нико Ковач: «Шахтёр» будет фаворитом. «Монако» попался самый сложный соперник

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о предстоящем противостоянии с донецким «Шахтёром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Сначала нас ждёт матч с «Лорьяном», а уже потом будем думать о «Шахтёре». В прошлом сезоне мы увидели, насколько это хорошая команда. Они дважды победили «Реал», у них много бразильцев в составе и новый итальянский тренер (Роберто Де Дзерби. — Прим. «Чемпионата»). Это самый сложный соперник из тех, кто мог попасться нам в плей-офф.
«Шахтёр» — грозный оппонент, привыкший к матчам Лиги чемпионов. Они будут фаворитами, но мы верим в свои сильные стороны и качества. В прошлом сезоне мы усердно работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И мы рады сыграть в плей-офф квалификации, но как тренер, я в первую очередь думаю о матче с «Лорьяном» в пятницу», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».
- 11 августа 2021
-
10:54
-
10:31
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
09:59
-
09:46
-
09:42
-
09:25
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
07:53
-
07:50
-
06:59
-
06:29
-
06:00
-
05:39
-
05:19
-
04:48
-
04:28
-
04:12
-
03:15
-
03:00
-
02:39
-
01:54
-
01:24
-
01:03
-
00:52
-
00:49
-
00:38
-
00:37
-
00:28
-
00:16
-
00:06