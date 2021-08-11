Нико Ковач: «Шахтёр» будет фаворитом. «Монако» попался самый сложный соперник

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о предстоящем противостоянии с донецким «Шахтёром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



«Сначала нас ждёт матч с «Лорьяном», а уже потом будем думать о «Шахтёре». В прошлом сезоне мы увидели, насколько это хорошая команда. Они дважды победили «Реал», у них много бразильцев в составе и новый итальянский тренер (Роберто Де Дзерби. — Прим. «Чемпионата»). Это самый сложный соперник из тех, кто мог попасться нам в плей-офф.



«Шахтёр» — грозный оппонент, привыкший к матчам Лиги чемпионов. Они будут фаворитами, но мы верим в свои сильные стороны и качества. В прошлом сезоне мы усердно работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И мы рады сыграть в плей-офф квалификации, но как тренер, я в первую очередь думаю о матче с «Лорьяном» в пятницу», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».