Антон Заболотный – о повреждении: скоро вернусь. Спасибо большое за поддержку
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что скоро вернётся на поле после повреждения.
«Я скоро вернусь. Спасибо большое за поддержку», — написал Антон Заболотный в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что нападающий армейцев, получивший повреждение в первом тайме гостевого матча с «Динамо», прошёл обследование. У Антона Заболотного было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
Напомним, нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ со столичным «Динамо». На 40-й минуте форвард армейцев «дёрнул» заднюю поверхность бедра левой ноги. После консультации с медицинским штабом Заболотный был заменён.
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