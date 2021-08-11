Антон Заболотный – о повреждении: скоро вернусь. Спасибо большое за поддержку

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что скоро вернётся на поле после повреждения.



«Я скоро вернусь. Спасибо большое за поддержку», — написал Антон Заболотный в своём «инстаграме».



Ранее стало известно, что нападающий армейцев, получивший повреждение в первом тайме гостевого матча с «Динамо», прошёл обследование. У Антона Заболотного было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.



Напомним, нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ со столичным «Динамо». На 40-й минуте форвард армейцев «дёрнул» заднюю поверхность бедра левой ноги. После консультации с медицинским штабом Заболотный был заменён.

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