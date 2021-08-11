«Челси» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА начнётся в 22:00

Сегодня, 11 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Встреча пройдёт на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Обслужит встречу российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Алексей Кульбаков.
В прошлом сезоне «Челси» во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В плей-офф турнира лондонцы одолели «Атлетико», «Порту» и мадридский «Реал», а в финале переиграли «Манчестер Сити».
«Вильярреал», в свою очередь, завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу Европы. На пути к финалу испанская команда прошла «Ред Булл Зальцбург», киевское и загребское «Динамо», а также «Арсенал». В решающей встрече испанский коллектив одолел «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
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