«Мои партнёры в восторге». Фабрегас — о переходе Месси в «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал переход своего бывшего одноклубника, нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
«Я из Барселоны, и мне будет тяжело смотреть на «Барсу» без Лео, но такова жизнь. Для чемпионата Франции это хорошо. Всё мои партнёры задают кучу вопросов про Месси. Они в восторге, что сыграют против него. Для нас это тоже вызов. Мы «Монако», мы хотим побеждать, и я с нетерпением жду момента, когда сыграю с «ПСЖ» в этом сезоне. Жду этого даже сильнее, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Фабрегаса пресс-служба «Монако».
Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, 34-летний аргентинский форвард проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
- 11 августа 2021
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