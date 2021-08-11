Пасторе — о Месси в «ПСЖ»: будет здорово, когда 3 из 5 лучших игроков мира сыграют вместе

Аргентинский полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».



«Для «ПСЖ» будет здорово, когда трое из пяти лучших игроков мира сыграют вместе. Это будет фантастика для Франции, для Лиги 1.



Месси очень тихий, очень милый. Я знал его очень молодым, в 23 года. Он сильно изменился. Раньше он даже не разговаривал в раздевалке. Но постепенно он понял, что играет важную роль в сборной и что ему нужно больше разговаривать с другими игроками. Он приобрел уверенность. Он стал лидером. Лидером, которому придётся интегрироваться в состав, чтобы подтвердить огромные ожидания, которые возлагаются на него и его новую команду», — цитирует Пасторе RMC Sport.



Вчера, 10 августа, Месси заключил контракт с «ПСЖ», рассчитанный на два года. Соглашение включает в себя опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, аргентинский нападающий проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».

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