Видео: фанаты «ПСЖ» эмоционально встречают Лионеля Месси у отеля

Болельщики «Пари Сен-Жермен» ярко встретили новичка команды нападающего Лионеля Месси после его прилёта в Париж.



Возле отеля, где должен был остановиться аргентинец, собралась толпа болельщиков. Когда приехал Месси, они стали скандировать его имя. Лео в ответ улыбнулся и помахал им рукой.

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, 34-летний аргентинский форвард проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.