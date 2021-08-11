Видео: фанаты «ПСЖ» эмоционально встречают Лионеля Месси у отеля

Болельщики «Пари Сен-Жермен» ярко встретили новичка команды нападающего Лионеля Месси после его прилёта в Париж.
Возле отеля, где должен был остановиться аргентинец, собралась толпа болельщиков. Когда приехал Месси, они стали скандировать его имя. Лео в ответ улыбнулся и помахал им рукой.
Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, 34-летний аргентинский форвард проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
- 11 августа 2021
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