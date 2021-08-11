Россия сыграет с Мальтой в отборе к ЧМ-2022 на домашнем стадионе «Спартака»

Отборочный матч чемпионата мира – 2022, в котором сборная России сыграет с Мальтой примет «Открытие Арена», домашний стадион московского «Спартака», сообщает пресс-служба национальной команды. Встреча запланирована на 7 сентября, старт – в 21:45 мск.
Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. В национальной команде он сменил Станислава Черчесова, который покинул сборную после неудачного выступления на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.
Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября. Россияне будут принимать хорватов в матче квалификации ЧМ-2022. Далее 4 сентября сборная России в квалификации турнира сыграет с Кипром, а затем — с Мальтой (7 сентября).
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