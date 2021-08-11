«Мерседес» и «Москвич». Экс-президент РФС Колосков — о матче «Бенфика» — «Спартак»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Спартак» сыграл с «Бенфикой» (0:2).
«Позором вчерашнее поражение «Спартака» назвать нельзя, разгрома не было. Но содержание игры в Москве и Лиссабоне… принято иногда говорить: «Мерседес» и «Москвич». Я не люблю это сравнение, но пришлось к слову. Отстали мы намного, речь не только о «Спартаке», а о российском футболе в целом. «Спартак» же — яркое выражение недугов, которые есть в нашем футболе.
Вроде бы и футболисты качественные, достаточно много опытных легионеров, но не играют. На фоне «Бенфики» выглядели какими-то «подготовишками». С такой игрой, как у «Спартака», перспектив на международной арене мало. Один удар по воротам, девять человек в обороне, ну что это за игра? Меня вдохновил репортаж комментаторов о том, что академии «Бенфики» и «Спортинга» великолепно работают. Они воспитывают много качественных футболистов, которые потом играют в ведущих клубах Европы. Вот чего нам не хватает. У нас нет качественных футболистов», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 11 августа 2021
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