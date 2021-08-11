«Бенфика» после победы над «Спартаком» переименовала «твиттер» в честь украинца Яремчука

Пресс-служба «Бенфики» повеселила болельщиков после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0), который состоялся на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне накануне, 10 августа.



В добавленное время, когда счёт уже был 1:0 в пользу хозяев, нападающий Роман Яремчук забил второй мяч. Болельщикам понравилось выступление украинского новичка команды, и они стали просить выложить в «твиттере» его фотографию. Представители «Бенфики» дважды исполнили просьбу, а затем решили переименовать аккаунт в честь футболиста. Теперь он называется «Бенфикачук».

Ранее Яремчук прокомментировал победу в матче со «Спартаком» и свой гол.



«Спартак», дважды проиграв «Бенфике», вылетел из квалификации Лиги чемпионов и выступит в групповом этапе Лиги Европы.