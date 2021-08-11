Моуринью связался с Абрахамом, чтобы убедить его перейти из «Челси» в «Рому»
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Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам ещё не принял решения о переходе в «Рому», несмотря на полную договорённость между клубами.
Как сообщает Sky Sport Italia, главный тренер римской команды Жозе Моуринью связался с 23-летним футболистом, чтобы убедить его переехать в Италию. Абрахам оценил старания клуба и специалиста и попросил ещё время на раздумья. Окончательное решение англичанин примет только после матча за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом», который состоится сегодня, 11 августа.
Ранее сообщалось, что в услугах Абрахама заинтересован другой лондонский клуб — «Арсенал». Ещё одним вариантом для продолжения карьеры форварда является «Аталанта».
Видео гола Абрахама в ворота «Арсенала» в прошлом сезоне АПЛ:
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