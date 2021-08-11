Георгий Джикия прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Бенфикой»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).



«Оцениваю игру как неудачную, так как мы проиграли и не смогли пройти дальше. Что касается «Бенфики», то это хорошая крепкая команда, которая стабильно играет в еврокубках и у себя в чемпионате, с хорошими опытными футболистами. На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».



Напомним, в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» потерпел поражение от португальской «Бенфики» со счётом 0:2. Таким образом, московский клуб продлил серию без побед в турнире до семи матчей. В первой игре противостояния красно-белые уступили португальцам с таким же счётом – 0:2.