«Лёгкая поездка, обзор Лиссабона и два часа на лужайке». Червиченко — об игре «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).
«Позор был бы, если «Спартак» пропустил три, четыре, пять. А так, лёгкая туристическая поездка, обзор Лиссабона, экскурсия по городу и два часа на лужайке. Второй мяч, конечно, выглядел особо смешным, как в бильярде — от двух бортов в лузу. Надеялся, что «Спартак» хотя бы один забьёт, поскольку так много говорили об атакующей мощи, грузили всем в предсезонном турнире.
Сейчас мы видим, что запрашиваемая нынешними лидерами атаки зарплата — третий элемент, который дестабилизируют ситуацию в команде. Абсолютно наглейшее вымогательство денег у руководства при несоответствующем уровне. Слышал, что запросы Ларссона, Жиго и остальных достаточно большие. В той же «Бенфике» этим игрокам не дали бы и половины от того, что они хотят. Пока всё это не приведут в соответствие, ничего хорошего ждать не придётся. От того, что им будут платить больше, играть лучше не станут.
Тот же Жиго в этом состоянии поиграет год, а потом, если он правда просит чуть ли не четыре с половиной миллиона… и двушка за глаза — подарок. А если подпишут зарплату в четыре с половиной, то зачем ему дальше играть? С этими деньгами во Франции можно вообще в жизни ничего не делать. В обычной Франции, не говорю про Париж или Монако. Не знаю, где Жиго живёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 11 августа 2021
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