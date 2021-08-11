На «Чемпионате» премьера трейлера художественного фильма о Златане Ибрагимовиче

Российская кинопрокатная компания Capella Film совместно с «Чемпионатом» представляют премьеру российского трейлера спортивного байопика «Я – Златан».



Это история одного из самых известных футболистов мира – Златана Ибрагимовича. За свою карьеру он сменил множество величайших клубов — таких, как «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» и другие. Благодаря упорству, удаче и прирождённому таланту он завладел сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и при виде него ликуют стадионы.



Картина расскажет о юности и первых шагах в карьере, показав историю восхождения будущей суперзвезды на олимп профессионального футбола. Одним из сценаристов выступил Давид Лагеркранц, помогавший написать спортсмену одноимённую книгу. Также известно, что роль знаменитого шведа исполнят два актёра: для истории нападающего в возрасте 11–13 лет и для возраста 17–23 лет.



В российский прокат «Я — Златан» выйдет этой зимой, точная дата будет объявлена позднее.