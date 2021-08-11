Лионель Месси: мечтаю вновь выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ» — лучшее место для этого

Новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси заявил о намерении выиграть с французской командой Лигу чемпионов.



«Эта команда готова. Клуб пополнили несколько новичков, но они уже сблизились. Я пришёл, чтобы помочь. Моя мечта — вновь выиграть Лигу чемпионов. И я считаю, что «ПСЖ» — лучшее место для этого», — приводит слова Месси Goal.com.



Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.