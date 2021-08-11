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Лионель Месси: мечтаю вновь выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ» — лучшее место для этого

Лионель Месси: мечтаю вновь выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ» — лучшее место для этого
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Новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси заявил о намерении выиграть с французской командой Лигу чемпионов.

«Эта команда готова. Клуб пополнили несколько новичков, но они уже сблизились. Я пришёл, чтобы помочь. Моя мечта — вновь выиграть Лигу чемпионов. И я считаю, что «ПСЖ» — лучшее место для этого», — приводит слова Месси Goal.com.

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

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