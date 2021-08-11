Месси: тренерский штаб и состав «ПСЖ» повлияли на мой выбор. Я хорошо знаком с Почеттино

Новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси рассказал о факторах, которые поспособствовали его переходу во французский клуб.
«Тренерский штаб и состав команды сильно повлияли на мой выбор в пользу этого клуба. Я очень хорошо знаком с Маурисио Почеттино. Тот факт, что он аргентинец, помог с самого начала. Это сыграло важную роль в моём решении», — приводит слова Месси Goal.com.
Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
- 11 августа 2021
-
13:55
-
13:33
-
13:27
-
13:23
-
13:16
-
13:15
-
13:07
-
13:01
-
12:56
-
12:53
-
12:50
-
12:42
-
12:34
-
12:27
-
12:10
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:27
-
11:26
-
10:58
-
10:54
-
10:31
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
09:59
-
09:46
-
09:42
-
09:25
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
07:53
-
07:50