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Месси: тренерский штаб и состав «ПСЖ» повлияли на мой выбор. Я хорошо знаком с Почеттино

Месси: тренерский штаб и состав «ПСЖ» повлияли на мой выбор. Я хорошо знаком с Почеттино
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Новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси рассказал о факторах, которые поспособствовали его переходу во французский клуб.

«Тренерский штаб и состав команды сильно повлияли на мой выбор в пользу этого клуба. Я очень хорошо знаком с Маурисио Почеттино. Тот факт, что он аргентинец, помог с самого начала. Это сыграло важную роль в моём решении», — приводит слова Месси Goal.com.

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

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