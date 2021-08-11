Месси: тренерский штаб и состав «ПСЖ» повлияли на мой выбор. Я хорошо знаком с Почеттино

Новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси рассказал о факторах, которые поспособствовали его переходу во французский клуб.



«Тренерский штаб и состав команды сильно повлияли на мой выбор в пользу этого клуба. Я очень хорошо знаком с Маурисио Почеттино. Тот факт, что он аргентинец, помог с самого начала. Это сыграло важную роль в моём решении», — приводит слова Месси Goal.com.



Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.