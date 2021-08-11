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Лионель Месси вышел к фанатам «ПСЖ». Видео

Лионель Месси вышел к фанатам «ПСЖ». Видео
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Новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси вышел к болельщикам после пресс-конференции, посвящённой его переходу из «Барселоны».

Мероприятие проходило на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс». Ответив на вопросы журналистов, Месси в сопровождении президента клуба Нассера Аль-Хелаифи отправился за пределы стадиона, где его ждали фанаты. Они бурно встретили аргентинца и стали петь его имя. Видео было опубликовано в клубном «твиттере».

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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