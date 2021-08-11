У фан-шопа «ПСЖ» после перехода Месси выстроилась огромная очередь. Видео

Болельщики «Пари Сен-Жермен» массово отправились покупать новую форму команды после перехода бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Как сообщает журналист Реми Бюизин в своём «твиттере», у входа в фан-шоп французского клуба выстроилась огромная очередь из желающих купить футболку с фамилией 34-летнего аргентинца.
Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. Сегодня состоялась первая пресс-конференция аргентинца.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
- 11 августа 2021
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