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У фан-шопа «ПСЖ» после перехода Месси выстроилась огромная очередь. Видео

У фан-шопа «ПСЖ» после перехода Месси выстроилась огромная очередь. Видео
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Болельщики «Пари Сен-Жермен» массово отправились покупать новую форму команды после перехода бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщает журналист Реми Бюизин в своём «твиттере», у входа в фан-шоп французского клуба выстроилась огромная очередь из желающих купить футболку с фамилией 34-летнего аргентинца.

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. Сегодня состоялась первая пресс-конференция аргентинца.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

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