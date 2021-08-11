Слуцкий отреагировал на слова агента Кварацхелии, что футболистом интересуется «Тоттенхэм»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о заявлении агента полузащитника Хвичи Кварацхелии, который заявил, что футболистом интересуется «Тоттенхэм Хотспур».



«Мне ничего неизвестно по поводу скорого перехода Хвичи в «Тоттенхэм». Обычно на эту тему высказывается его агент. Лучше обратиться к нему», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».



В прошлом сезоне 20-летний Кварацхелия принял участие в 23 матчах за «Рубин», в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с казанским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. В восьми матчах за сборную Грузии Хвича забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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