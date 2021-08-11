Клаудиньо ещё не подписал контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Клаудиньо ещё не подписал контракт с клубом.
«Малком вернулся в Россию. Сейчас нам как раз нужно оценить его состояние. Времени у нас достаточно для того, чтобы понять, насколько он готов функционально и насколько эмоционально он отошёл от Олимпийских игр. Готовиться он будет точно, а сколько он будет играть, мы решим в ближайшее время.
Домой он не ездил — Малком прилетел в Москву, побыл там, затем приехал в Петербург, немного отдохнул и сейчас готов к тому, чтобы тренироваться и играть за наш клуб. По сути, у него было три дня отдыха.
Контракт с Клаудиньо ещё не подписан. На сегодняшний день с нами тренируются те игроки, у которых есть контракты. А говорить о Клаудиньо можно будет после того, как что-то произойдет», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 11 августа 2021
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