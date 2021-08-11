Лионель Месси провел пресс-конференцию, фанаты встречали перед стадионом. Фото из Парижа

11 августа новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси провел пресс-конференцию в зале стадиона «Парк де Пренс». Аргентинец подписал с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.

Лионель Месси прокомментировал свой переход из «Барселоны» на правах свободного агента.



«Уход из «Барселоны» дался мне тяжело, но с момента прилёта в Париж я чувствую себя счастливым. Наслаждаюсь временем здесь с первой минуты. Я очень благодарен, что такие трудные переговоры прошли так легко. Чувствую, что этот клуб готов бороться за все титулы. У «ПСЖ» невероятная команда. Этим летом клуб уже оформил несколько потрясающих сделок. Для меня это будет невероятный опыт. Не знаю, когда смогу впервые выйти на поле, поскольку мне нужно для начала набрать форму», — цитирует Месси Goal.com.

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход в клуб бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Это захватывающий и исторический день для футбола и нашего клуба. Все знают Лео — он единственный футболист, получивший шесть «Золотых мячей». Впереди потрясающее время для наших болельщиков по всему миру», — приводит слова Аль-Хелаифи Goal.com.

После пресс-конференции, ответив на вопросы журналистов, Лионель Месси в сопровождении президента клуба Нассера Аль-Хелаифи отправился за пределы стадиона, где его ждали фанаты. Они бурно встретили аргентинца и стали петь его имя.

Лучшие кадры с пресс-конференции Лионеля Месси в Париже — в фотоподборке «Чемпионата».