Футболисты «Ливерпуля» продолжат преклонять колено в сезоне-2021/2022

«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил, что продолжит поддержку акции против расизма и других видов дискриминации в сезоне-2021/2022.



В рамках акции футболисты мерсисайдцев продолжит преклонять колено перед стартовым свистком в матчах предстоящей кампании. Отмечается, что аналогичным образом поступит и женская команда красных.



Напомним, команды английской Премьер-лиги стали вставать на колено перед началом матчей в прошлом году. Таким образом ни выразили поддержку движению Black Lives Matter, которое набрало популярность после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда по вине полицейского.



«Ливерпуль» в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».