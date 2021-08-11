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Гасперини отговорил Иличича от ухода из «Аталанты»

Гасперини отговорил Иличича от ухода из «Аталанты»
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Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич не покинет команду до закрытия летнего трансферного окна, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, 33-летний словенский футболист передумал уходить из клуба после разговора с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Специалист заверил Йосипа, что рассчитывает на него. В результате игрок решил остаться.

Напомним, в услугах Иличича был заинтересован «Милан». Сообщалось, что клуб и футболист согласовали условия контракта. Сам Йосип до этого выразил желание покинуть «Аталанту».

Иличич защищает цвета клуба из Бергамо с 2017 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых забил шесть голов (два — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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