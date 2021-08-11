Гасперини отговорил Иличича от ухода из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич не покинет команду до закрытия летнего трансферного окна, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, 33-летний словенский футболист передумал уходить из клуба после разговора с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Специалист заверил Йосипа, что рассчитывает на него. В результате игрок решил остаться.
Напомним, в услугах Иличича был заинтересован «Милан». Сообщалось, что клуб и футболист согласовали условия контракта. Сам Йосип до этого выразил желание покинуть «Аталанту».
Иличич защищает цвета клуба из Бергамо с 2017 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых забил шесть голов (два — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
- 11 августа 2021
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