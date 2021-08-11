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Самуэль Жиго прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Бенфикой»

Самуэль Жиго прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Бенфикой»
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

«На данный момент мы сфокусированы на чемпионате России. Что касается «Бенфики», то жаль, что мы сыграли дома всего при 3 тыс. человек. Теперь нам нужно думать о встрече с «Уралом» и выигрывать этот матч.

С «Бенфикой» мы старались действовать компактно. Да, мы не показали хорошей игры, но постарались выжать максимум. Нам нужно играть агрессивней, стараться выкладываться», — цитирует Жиго ТАСС.

Напомним, в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» потерпел поражение от португальской «Бенфики» со счётом 0:2. Таким образом, московский клуб продлил серию без побед в этом турнире до семи матчей. В первой встрече противостояния красно-белые уступили португальцам с таким же счётом – 0:2.

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