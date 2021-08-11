Лионель Месси попросил включить его в состав «ПСЖ» на ближайший матч
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси намерен в ближайшее время дебютировать за новую команду.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC, 34-летний аргентинец попросил включить его в состав команды на матч 2-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом», который пройдёт в Париже 14 августа. Тренерский штаб предпочёл бы, чтобы Лео для начала набрал форму после отпуска, но окончательное решение ещё не принято.
Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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