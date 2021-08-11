Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек сборной Украины перешёл в венгерский клуб

Хавбек сборной Украины перешёл в венгерский клуб
Комментарии

Полузащитник «Андерлехта» и сборной Украины Евгений Макаренко стал игроком «Фехервара», сообщается на официальном сайте венгерского клуба. Срок действия соглашения 30-летнего футболиста с «Фехерваром» не сообщается.

Макаренко выступал за «Андерлехт» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник играл в составе «Кортрейка», за который провёл 28 матчей чемпионата Бельгии и забил три гола. Ранее Макаренко играл за киевское «Динамо» и ряд других команд.

С 2014 года полузащитник вызывается в национальную команду Украины. На минувшем чемпионате Европы Макаренко принял участие в двух матчах в составе сборной Украины — с национальной командой Швеции в 1/8 финала турнира (2:1) и сборной Англии в 1/4 финала (0:4).

Новость по теме
«Бенфика» после победы над «Спартаком» переименовала «твиттер» в честь украинца Яремчука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021