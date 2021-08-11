Хавбек сборной Украины перешёл в венгерский клуб
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Полузащитник «Андерлехта» и сборной Украины Евгений Макаренко стал игроком «Фехервара», сообщается на официальном сайте венгерского клуба. Срок действия соглашения 30-летнего футболиста с «Фехерваром» не сообщается.
Макаренко выступал за «Андерлехт» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник играл в составе «Кортрейка», за который провёл 28 матчей чемпионата Бельгии и забил три гола. Ранее Макаренко играл за киевское «Динамо» и ряд других команд.
С 2014 года полузащитник вызывается в национальную команду Украины. На минувшем чемпионате Европы Макаренко принял участие в двух матчах в составе сборной Украины — с национальной командой Швеции в 1/8 финала турнира (2:1) и сборной Англии в 1/4 финала (0:4).
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