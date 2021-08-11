Президент «Реала» опроверг информацию о своём влиянии на уход Месси из «Барселоны»
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о своей причастности к уходу нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
Ранее бывший футболист сборной Испании Хуанме Лопес выразил мнение, согласно которому Перес мог сыграть свою роль в уходе аргентинца из-за дружбы с генеральным директором «Барселоны» Ферраном Ревертером.
«Невозможно, чтобы я оказал какое-либо влияние на уход Месси из „Барселоны“. Эти предположения не ложны. Я не дружил с генеральным директором „Барселоны“ Ферраном Ревертером, мы встречали несколько раз в жизни — четыре месяца назад и в прошлую субботу, когда об уходе Месси уже было объявлено официально», — приводит слова Переса пресс-служба «Реала».
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