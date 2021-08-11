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«Кайрат», «Ленинградец» и ижевский «Зенит» вышли в групповую стадию Кубка России

«Кайрат», «Ленинградец» и ижевский «Зенит» вышли в групповую стадию Кубка России
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В матче 1/64 финала Кубка России московский «Кайрат» обыграл владивостокское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный гол гостей забил Вячеслав Швырёв.

Кубок России. 1/64 финала
11 августа 2021, среда. 16:00 МСК
Динамо-Владивосток
Владивосток
Окончен
0 : 1
Кайрат-Москва
Москва
0:1 Швырёв – 77'

В другой встрече 1/64 финала петербургский «Ленинградец» выиграл дерби Северной столицы у «Звезды». На гол Алексея Плотникова футболисты «Ленинградца» ответили мячами Василия Пинчука и Руслана Казакова.

Кубок России. 1/64 финала
11 августа 2021, среда. 16:00 МСК
Звезда СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Плотников – 25'   1:1 Пинчук – 53'   1:2 Казаков – 56'

Ещё в одном матче Кубка России ижевский «Зенит» победил миасское «Торпедо». Встреча проходила в Ижевске и завершилась со счётом 2:1. В составе торпедовцев отличился Анатолий Семёнов, в составе ижевской команды — Александр Русских и Фёдор Дворников.

Кубок России. 1/64 финала
11 августа 2021, среда. 16:00 МСК
Зенит-Ижевск
Ижевск
Окончен
2 : 1
Торпедо Миасс
Миасс
0:1 Семёнов – 28'   1:1 Русских – 44'   2:1 Дворников – 78'

«Кайрат», «Ленинградец» и ижевский «Зенит» вышли в групповую стадию Кубка России, где встретятся с командами из РПЛ и ФНЛ.

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