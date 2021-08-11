«Кайрат», «Ленинградец» и ижевский «Зенит» вышли в групповую стадию Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России московский «Кайрат» обыграл владивостокское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный гол гостей забил Вячеслав Швырёв.

В другой встрече 1/64 финала петербургский «Ленинградец» выиграл дерби Северной столицы у «Звезды». На гол Алексея Плотникова футболисты «Ленинградца» ответили мячами Василия Пинчука и Руслана Казакова.

Ещё в одном матче Кубка России ижевский «Зенит» победил миасское «Торпедо». Встреча проходила в Ижевске и завершилась со счётом 2:1. В составе торпедовцев отличился Анатолий Семёнов, в составе ижевской команды — Александр Русских и Фёдор Дворников.

«Кайрат», «Ленинградец» и ижевский «Зенит» вышли в групповую стадию Кубка России, где встретятся с командами из РПЛ и ФНЛ.